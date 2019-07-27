Полиция ответила задержанием провокаторов, распыливших газ на митинге в Москве

Москва, 27 июля. Провокаторы устроили на несанкционированном митинге в Москве беспредел, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Полицейские несколько раз напомнили участникам о незаконности акции и попросили их разойтись. В ответ провокаторы распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Правоохранители вынуждены были надеть противогазы из-за распыленного газа.

Соратники так называемых «независимых кандидатов», которых не допустили на выборы из-за большого числа недействительных подписей, частично заблокировали движение транспорта. Они также прорвали оцепление у магазина «Армения» на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара и направились в сторону столичной мэрии.

Судя по всему, акция и провокации оппозиционеров четко спланированы.

Ранее сообщилось, что сотрудники полиции, предупредив о незаконности акции и попросив освободить тротуар и не мешать проходу горожан, задержали на незаконном митинге минимум 30 провокаторов. Некоторых из задержанных оказывали сопротивление.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты россиян. Полицейские будут пресекать провокации оппозиции ради безопасности граждан.