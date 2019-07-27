Полиция начала массовые задержания распоясавшихся провокаторов на Тверской

Москва, 27 июля. Массовые задержания начались на несанкционированном митинге в центре Москвы возле здания столичной мэрии. Несогласованная акция инициирована оппозиционными кандидатами, получившими отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задерживают агрессивно настроенных провокаторов на незаконном митинге на Тверской улице в центре Москвы и обеспечивают безопасность горожан, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Полицейские приступили к задержаниям радикально настроенных нарушителей порядка после неоднократных предупреждений о том, что акция на Тверской улице несогласована. Накануне незаконной акции правоохранители предупредили агитаторов о том, что будут жестко пресекать нарушение порядка на несогласованном сборище и обеспечивать безопасность горожан в соответствии с законом.

Как отмечает корреспондент ФАН, правоохранители действуют слаженно и аккуратно: они выводят из толпы провокаторов и уводят их. При этом большинство пассивных митингующих продолжают бесцельно ходить вдоль перекрытого участка.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов ранее предупреждал, что полиция примет все меры по обеспечению безопасности граждан. Для обеспечения порядка в центре Москвы задействованы усиленные наряды полиции. При этом сотрудники полиции получили усиленную экипировку: бронежилеты, каски и резиновые дубинки. На Тверской улице, которая объявлена центром несогласованной акции, дежурят более сотни автобусов полиции и Росгвардии.

Незаконный митинг в центре Москвы инициирован так называемыми «независимыми кандидатами», которых уличили в массовой подделке подписей для регистрации на выборы в Мосгордуму. Несогласные с решением Мосгоризбиркома кандидаты призывали горожан прийти на несанкционированную акцию, а также активно агитировали приезжать граждан из других регионов. В МВД предупреждали, что будут исполнять свой долг и жестко пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.