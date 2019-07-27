Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге в День ВМФ

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота обойдет на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

В воскресенье состоится также торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. Участие в параде примут более четырех тысяч моряков Балтийского, Черноморского и Северного флота, а также Каспийской флотилии. Привлекут 43 боевых корабля и подводные лодки, а также 41 воздушное судно.

Во время парада жители и гости города на Неве увидят корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск».

День Военно-морского флота Российской Федерации по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. Основные торжества пройдут в Санкт-Петербурге — морской столице России, а также в Кронштадте. Главный военно-морской парад традиционно принимают верховный главнокомандующий, президент России и министр обороны Сергей Шойгу.

Федеральное агентство новостей напоминает программу основных мероприятий в День ВМФ. Об истории праздника и его традициях можно узнать в специальном материале, информация также представлена в инфографике ФАН.

В субботу российский лидер погрузился в батискафе к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга». Судно затонуло в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины. На подлодке находились 40 членов экипажа. На месте гибели судна будет установлена памятная табличка, а участники церемонии почтят память подводников минутой молчания.