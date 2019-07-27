Японский политик посоветовал не реагировать бурно на визит Медведева на Итуруп

Токио, 27 июля. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посоветовал японским СМИ «не проявлять чрезмерной реакции» на намеченный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на Итуруп.

Японский политик утверждает, что глава российского правительства посетит Итуруп 1-2 августа.

«Итуруп фактически находится под управлением России. Не нужно бурно на это реагировать», — приводит агентство Kyodo слова чиновника.

Последний раз Медведев посещал Итуруп летом 2015 года. Тогда российский премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский и посетил рыбоперерабатывающий завод «Рейдово». Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио.

Москва и Токио уже на протяжении нескольких десятков лет ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для заключения мира является территориальный вопрос. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия подчеркнул, что южные Курилы вошли в состав Советского союза по итогам Второй мировой войны.