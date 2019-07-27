Пьяные бойцы ВСУ обстреляли из минометов жилые дома в селе Дмитровка

Луганск, 27 июля. Пьяные бойцы Вооруженных сил Украины из минометов обстреляли жилые дома в селе Дмитровка Новоайдарского района. Об этом рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, силовики в состоянии алкогольного опьянения решили открыть огонь по населенному пункту. В результате атаки пострадали три дома.

По счастливой случайности жертв удалось избежать, указал Осадчий. В момент обстрела в разрушенных домах не было жильцов.

«Возмущенные жители населенного пункта Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако правоохранительные органы никаких действий не предприняли», — добавил он.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже в первый же день.

Ранее пожилая женщина 1958 года рождения подорвалась на мине в поселке Зайцево под Горловкой, взрывное устройство установили в буферной зоне украинские диверсанты.