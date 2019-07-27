Звезда фильма «Брестская крепость» скончалась во время медового месяца

Нью-Йорк, 27 июля. Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из главных ролей в военном художественном фильме «Брестская крепость», скончалась на 25-м году жизни во время свадебного путешествия.

Никонова сыграла Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, в фильме «Брестская крепость» режиссера Александра Котта, тогда ей было 13 лет. Ранее актриса переехала учиться в Нью-Йорк.

Накануне стало известно, что Никонова скончалась во время медового месяца на Аляске, куда отправилась со своим супругом. Молодожены переходили реку Текланика, но актриса упала в воду и утонула, пишет URA.RU.

«Ника спешила жить. Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она находила возможности путешествовать по миру, открывать для себя новое», — рассказала помощник режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот в комментарии KP.RU.

По словам матери актрисы, Никонову кремируют в США, сообщает «Пятый канал». Однако перед этим она хотела бы увидеть дочь в последний раз, рассказала женщина.

Никонова родилась 19 декабря 1994 года в Минске, закончила театральную школу, однако решила стать режиссером. В Белоруссии девушка снимала документальные фильмы и занималась правозащитной деятельностью. Роль в фильме «Брестская крепость» стала для Никоновой первой и последней актерской работой.