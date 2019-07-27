Донбасс сегодня: бойцы Киева гибнут на минах «Азова», помощь США распродана офицерами ВСУ

Донбасс, 27 июля. Армия Украины впервые применила тяжелые минометы по ДНР. «Азов» попал в немилость командования Объединенных сил. Комиссия Минобороны Украины недосчиталась американской военной помощи в передовых частях ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики опубликовало имеющиеся данные о нарушениях Украиной режима тишины за дни, прошедшие с момента введения в действие так называемого «бессрочного» перемирия. Согласно данным военных республики, «бессрочным» это перемирие было немногим более 12 часов.

За неделю же зафиксирован 31 факт обстрелов Вооруженными силами Украины территории республики ДНР. Снайперское и стрелковое оружие было применено 21 раз, гранатометы — девять раз и минометы два раза. В сообщении указано, что армейские подразделения Донецка твердо придерживаются режима прекращения огня и не допускают нарушений договоренностей.

Оборонное ведомство Луганской Народной Республики также сообщает о семи фактах нарушений со стороны ВСУ за последних 7 дней. Выстрелы по территории республики производились из минометов, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

За минувшие сутки армия Киева трижды наносила удары по населенным пунктам ДНР, впервые с начала перемирия от 21 июля применив тяжелые 120-мм минометы. Также применялись минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В Луганске заявили о соблюдении Киевом режима тишины в минувшие сутки.

Батальон «Азов» хотят изгнать с передовой

Как информирует пресс-офицер Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов, в подконтрольном украинской армии Краматорске в штабе Операции объединенных сил проведено совещание по поводу бесконечных нарушений дисциплины личным составом «Азова». Националистический полк является отдельной тактической группировкой и входит в состав 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Горловском направлении обороны ДНР.

«Азовцы» без согласования с ВСУ минируют местность и стараются занять более выгодные позиции на передовой, в том числе с целью установления контроля над контрабандными потоками. Накануне на установленных бойцами «Азова» минах подорвались трое рядовых солдат армии. Минные закладки были установлены на маршрутах передвижения 30-й механизированной бригады, уточнил майор Безсонов.

Оперативным совещанием в штабе ООС принято решение о выводе полка с Горловского направления и перенаправлении его в пункт постоянной дислокации в Мариуполь. Однако маловероятно, что принятое решение будет поддержано высшим политическим руководством в лице министра МВД Украины Арсена Авакова, считают военные ДНР, поскольку коррупционная составляющая деятельности группировки «Азов» приносит немалый доход как руководству полка, так и кураторам из власти.

В ВСУ разворовывают дорогостоящее военное имущество

Начальник пресс-службы Народной милиции луганчан Яков Осадчий проинформировал о решении командования ООС установить камеры видеонаблюдения на складах, где хранятся боеприпасы и вооружение передовых частей армии Киева. Причина в том, что проверки, проводимые военной прокуратурой и другими силовыми ведомствами в 25-й десантной бригаде, установили многочисленные факты хищения патронов, снарядов и оружия.

В дальнейшем десантники выгодно продают украденное имущество. Однако командиру бригады Олегу Зенченко с помощью взяток руководящим лицам из числа проверяющих удалось избежать ответственности за незаконную торговлю оружием, утверждает Осадчий. При этом в луганском корпусе отмечают, что командование ООС, учитывая невозможность доказать и пресечь воровство, пошло на вынужденные меры — установку систем слежения в местах хранения боеприпасов и вооружения.

В Донецке располагают аналогичной информацией. Майор Безсонов проинформировал о схожем положении дел в рядах 92-й механизированной бригады ВСУ. В месте дислокации части осуществляет проверку комиссия Минобороны Украины, работа которой начата по факту пропажи со складов бригады 18 приборов ночного видения и тепловизоров, из которых восемь были поставлены из Америки.

Командный состав части пытается доказать, что украденное имущество было уничтожено в результате попадания снаряда противника. Однако ни осколков снаряда, ни места детонации проверяющие не обнаружили, как и разорванных или сгоревших остатков американской военной помощи.