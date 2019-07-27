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Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки «Семга»

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Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки «Семга»

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга».

Это судно затонуло в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины. На судне находились 40 членов экипажа.

Согласно протоколу церемонии, президент РФ приблизится к подлодке и примет участие в установке на ее корпус  мемориальной доски с именами командира и членов экипажа, пишет РИА Новости.

Остов лодки был обнаружен во время экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» в мае 2018 года. Щ-308 была не единственной подлодкой, которую удалось обнаружить в рамках этого проекта. Он стартовал в 2005 году, спустя четыре года приобрел международный статус. Участники операции смогли найти места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей, потерпевших крушения во время Великой Отечественной и Первой мировой войн.

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