Навальный под арест, Соболь на допрос — на чем погорела «оппозиция». Тема недели. ФАН-ТВ

За что боролись, на то и напоролись. В лагере ранее судимого «буревестника» Навального — обыски и задержания. Горькое послевкусие бравурных заявлений и незаконных пикетов у Мосгоризбиркома. Птенцы гнезда Навального как минимум в этом политическом сезоне, скорее всего, так и не отмоются от клейма «кандидатов в кандидаты». Мало того, теперь им дело шьют.

Крылья соратники скандального блогера подрезали себе сами, нахимичив со сбором подписей. Липовые списки с мертвыми душами заветным пропуском в Московскую городскую думу так и не стали. Некоторые журналисты объяснили «спиритические сеансы» по вызову избирателей из потусторонних миров плохим финансированием. Алексей Навальный в интервью «Эхо Москвы» заявил, что на честный сбор подписей необходимо потратить не меньше миллиона рублей. Большинство независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы в итоге обошлись малой кровью. Дмитрию Гудкову и Илье Яшину на эту процедуру потребовалось по полмиллиона рублей каждому, а Иван Жданов на сбор подписей и вовсе «освоил» менее двухсот тысяч. И деньги целы, и есть повод помитинговать против власти.

Призрак Болотной забродил по Москве на макушке лета, когда возмущенные навальнисты и иже с ними устроили стихийные уличные «перформансы» на Трубной площади, у московского избиркома и думы. Беснование в лучших традициях «оппозиции» с антиправительственными лозунгами, беззастенчивым лаем против президента и мэра. Несмотря на явное хамство в адрес столичных властей, они дали добро на проведение санкционированного митинга обиженных «недокандидатов». И 20 июля на проспекте Сахарова вновь звучали до боли знакомые кричалки и свистелки в духе Майдана. Цирк «отверженные» предпочли суду. Организатором уличного слета выступила незарегистрированная «Либертарианская партия» Михаила Светова, собравшая под свое крыло всю оппозиционную солянку. Согласованная акция в поддержку «независимых кандидатов» на выборы в Московскую городскую думу проходила под флагами иностранных держав, уже провернувших у себя «оранжевые революции». Впрочем, и без таких очевидных намеков было понятно, откуда дует «ветер перемен».

Одним из хедлайнеров уличной акции стал скандальный блогер Алексей Навальный, обласканный западными кураторами и по совместительству спонсорами. Именно перед ними одиозному активисту и нужно было отчитаться за присланные биткоины. Драматический кружок имени Навального старался изо всей мочи, чтобы картинка митинга идеально подошла для требовательного зарубежного заказчика. Однако все сразу пошло не по сценарию. Из заявленных 20 000 человек на проспект Сахарова, по данным МВД, пришли только 12. Это всего 0,1% от общего числа москвичей. Но и здесь берут смутные сомнения. Половина крикунов приехала по разнарядке из региональных штабов Навального. Другие подтянулись «на движуху» в поиске легких денег — а это особая аудитория: фрики или жители области — люди без права голоса на выборах в Мосгордуму.

Требование зарегистрировать всех, кто принес подписные листы, оказалось лишь поводом для сборища несогласных. Громче всего со сцены звучали лозунги, не имевшие никакого отношения к московским выборам. И даже елейные признания в любви к России оборачивались антироссийскими же выпадами.

Митинг на Сахарова стал настоящим полигоном для отработки излюбленных приемов режиссеров цветных революций. На «генеральной репетиции» московских майданутых были и попытки «обратить в свою веру» силовиков, согласно заветам венесуэльского самозванца Хуана Гуайдо, и, наоборот, явные оскорбления полиции и Росгвардии, и «антихудожественный свист» из подаренных всем свистков для разогрева агрессивной толпы.

Выхлоп нулевой: ни «психотропное оружие массового поражения» не сработало, ни дешевые провокации. Телекартинки с юными смельчаками-революционерами, которых жестоко скручивают «псы режима», «рукопожатные» СМИ так и не дождались. Хотя расчет на свою «четвертую власть» был: не секрет, что аккредитацию на мероприятие выдавали только изданиям, завышающим количество участников на оппозиционных митингах и поддерживающих повестку бунтарей.

«Российские оппозиционеры, как правило, приветствуют лишь свою точку зрения, а от инакомыслия всячески стараются избавиться. У либералов всегда расходилась идеология с делом. Им необходимы лишь те СМИ, которые будут поддерживать только их. В принципе, запрет на вход другим СМИ лишний раз доказывает, что они проигрывают эту информационную войну», — подчеркивает член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Обманула чаяния оппозиционных медиа и главная ньюсмэйкерша театра Навального, известная под сценическим псевдонимом «юрист ФБК», Любовь Соболь. Объявившая голодовку в знак протеста из-за недопуска к выборам в обморок она не падала. И не вставала с инвалидного кресла на глазах у изумленной публики, как «утомленная голодом» Юлия Тимошенко на очередном Майдане. Наоборот была бодра, весела и даже чересчур громогласна для изнуряющей себя непомерным воздержанием якобы неделю.

Представление изобретательная Соболь устроила под занавес недели. «Блондинка не в шоколаде» закрылась в туалете Мосгоризберкома и требовала личной аудиенции у председателя Центризбиркома России. Официальной встречи независимых кандидатов с Эллой Памфиловой. 23 июля Соболь, видимо, показалось недостаточно. Позже правая рука Навального попыталась принудить Памфилову к участию в несогласованном митинге у стен мэрии, что легализовало бы незаконную акцию и оказало еще большее давление на избирательный процесс в Москве. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это не имеющей смысла провокацией. Вот и на сей раз Элла Памфилова капризам Соболь потакать не стала.

Туалетная истерика закончилась вызовом полиции. Правоохранители вынесли Соболь вместе с диваном, на котором та восседала, картинно жалуясь на слабость от голода. После задержания «оппозиционерке» вручили повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет. Подобные «письма счастья» получили и другие друзья по избирательному несчастью неуравновешенной бунтарки — Геннадий Гудков и Юлия Галямина. Обыски прошли у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Николая Баландина. Резонно за призывы к массовым беспорядкам арестованы несколько особо отличившихся в горлопанстве: Олег Степанов — на восемь суток, Константин Котов и Александр Арчагов — на 10, Марк Гальперин и Алексей Навальный — на 30. Последнего задержали за повторное нарушение порядка проведения митинга и агитацию выйти 27 июля на опять-таки несанкционированную «сходку» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Неугомонный блогер уже отсидел 10 суток по аналогичной статье административного кодекса за участие в незаконной акции в защиту журналиста Ивана Голунова в День России. «Только этого мало».

«У меня складывается впечатление, что господина Навального кто-то в нашей стране очень выгораживает. Потому что, если бы он пришел на несанкционированную акцию, уж, мне кажется, после двух условных сроков должен был честно получить лет пять и отправиться на стройки народного хозяйства, собственно говоря, давным-давно. Вместо этого ему дают 30 суток, и он вновь избегает того наказания, которое полагается за массовые призывы с учетом того бэкграунда, который у него есть. А что касается остальных его подручных, подопечных, сотрудников, не знаю, кого еще, то в зависимости от преступления — и наказание, все по Достоевскому. Если вина кого-то непонятна — его вызывают на допрос или беседу, если кто-то однозначно призывал к массовым беспорядкам — вот уже получает те самые 30 или 15 суток», — рассуждает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

По факту незаконных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома оперативники возбудили дело. И, похоже, «несогласные» только этого и ждали, чтобы обвинить власть в притеснениях. На поверку все «хождения по мукам» Навального и Ко рано или поздно заканчиваются призывами к массовым беспорядкам — что в той же «толерантной» Европе карается жестко, арестами, которые сами же «оппозиционеры» и провоцируют. Все эти искусственно созданные «лишения» и мнимые «голодовки» — попытка выслужиться перед западными покровителями и получить заветные «инопаспорта». С ореолом мучеников покидать «немытую Россию» и сыпать брезгливыми клише куда сподручнее.

Элла Памфилова на встрече с «независимыми» кандидатами напомнила простую истину: люди, которые избираются в законодатели, не должны нарушать закон и призывать к этому других. Но, очевидно, у возмутителей спокойствия иные цели: они превращают даже самый серьезный повод в бездарный фарс. И на выборах горе-оппозиционерам важна не победа, а участие как повод для бунта — бессмысленного и беспощадного, для дискредитации законной власти и страны, в которой они могут преспокойно высказывать свое мнение и баллотироваться в депутаты. Единственное условие — не нужно вешать лапшу на уши своим же избирателям, когда есть закон — один для всех.