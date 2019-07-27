Полиция задержала 30 провокаторов не несанкционированном митинге в Москве

Москва, 27 июля. Сотрудники полиции задержали на несогласованном митинге в центре Москвы минимум 30 человек после предупреждения о незаконности акции, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Полицейские приступили к задержаниям после неоднократных предупреждений о том, что акция на Тверской улице не согласована с московскими властями, то есть является незаконной, просьб освободить тротуар и не мешать проходу жителям и гостям города. Некоторые из задержанных оказали сопротивление.

Правоохранители действуют корректно: провокаторов выводят из толпы и уводят. В то же время корреспондент ФАН отметил, что одному из сотрудников полиции «что-то прилетело в шлем».

Так называемые «независимые кандидаты», которых не допустили к выборам в связи с большим количеством недействительных подписей, заявили о проведении акции в центре Москвы в субботу. Власти российской столицы предупредили горожан, что планируемый оппозицией митинг незаконный, поскольку не был согласован. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты россиян. По его словам, на незаконной акции полицейские будут пресекать выходки оппозиции ради безопасности граждан.