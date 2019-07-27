Сирия, 27 июля. Курды задержали десятки сирийцев в городе Аль-Кишкия в Дейр-эз-Зоре. Два члена SDF**** были убиты в результате взрыва в Ракке. Военнослужащие армии Ирака арестовали четырех боевиков ИГ1 в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо и на близлежащей территории; обстреляли позиции боевиков юго-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам сил САР на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва вблизи населенного пункта Ар-Рухайят в Ракке.

Курды: арестовали десятки мирных жителей в городе Аль-Кишкия на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: задержали четырех террористов ИГ в Багдаде.

Провинция Алеппо

Юго-западнее Алеппо продолжаются перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), правительственные войска атакуют опорные пункты противника на окраине города Джазрая. Напомним, сегодня утром поступали данные о том, что боевики, отряды которых базируются в данном районе, нанесли удары по кварталу Аль-Хамдания в административном центре провинции, что подвигло силы САР на проведение ответных обстрелов.

Между тем информационное агентство SANA News сообщает о том, что сегодня в период с 9.00 до 14.30 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели еще один этап подрывных работ в Алеппо и в близлежащих населенных пунктах. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) занимались уничтожением СВУ и боеприпасов, оставленных джихадистами вооруженной оппозиции в кварталах Кади Аскер и Ар-Рамуса, а также в районе площади Сабаа Бархат. Кроме того, была проведена зачистка деревни Аль-Джаббул, находящейся у одноименного озера, территория вокруг которого была освобождена от оккупации террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) весной 2017-го.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды продолжают проводить рейды на подконтрольных им территориях Восточного Дейр-эз-Зора. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали десятки мирных жителей, а также провели конфискацию оружия в городе Аль-Кишкия на юго-востоке провинции. При этом во время обысков вылеты над населенным пунктом осуществляли военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. О причинах ареста сирийцев на данный момент ничего неизвестно, однако местные активисты полагают, что подобным образом курдские радикалы пополняют ряды своих бойцов. Напомним, ранее поступали сведения о том, что SDF ввели уголовное наказание за уклонение от службы в рамках принудительной мобилизации. Уклонисты могут быть направлены в тюрьму на срок от трех до шести месяцев.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются боестолкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных формирований. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авиация САР ведет огонь по укрепрайонам исламистов вблизи населенных пунктов Мухамбаль, Ариха и Аль-Хамдания в южной части провинции. В то же время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по зонам дислокации радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1*** (запрещена в РФ) и других связанных с ней бандгрупп на подступах к городам Хан Шейхун, Аз-Зияра, Зайзун и Аль-Анкави. Кроме того, по информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), обстрелу подверглась штаб-квартира боевиков у населенного пункта Кафр-Увейд. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент выясняются.

Провинция Ракка

Поступила информация о новом взрыве в оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции. Как передает Twitter-канал (SophiaHammer3), детонировало СВУ, заложенное на пути следования патрульных курдских отрядов недалеко от населенного пункта Ар-Рухайят. Инцидент привел к гибели двух членов SDF. Предполагается, что ответственность за установку бомбы лежит на боевиках «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов к организации взрыва.

Ирак

В Ираке продолжается операция вооруженных сил страны под названием «Воля к победе», целью которой является зачистка территорий от остатков боевиков «Исламского государства». Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что четыре террориста ИГ, действовавших в составе подпольной ячейки, были взяты под стражу в городе Багдад в районе Аль-Тармия. Напомним, о начале второго этапа антитеррористической кампании было объявлено в прошлое воскресенье. Как известно, поимке радикалов ИГ во многом способствуют местные жители, указывающие на возможное местоположение укрытий джихадистов. Напомним, власти Ирака объявили о полном освобождении страны от ИГИЛ1 в декабре 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.