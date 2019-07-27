Командование ВСУ решило вывести полк «Азов» из Донбасса

Донецк, 27 июля. Подразделение полка «Азов» выведут из зоны боевых действий в Донбассе. Такое решение принял штаб так называемой операции объединенных сил (ООС) Украины.

Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства Донецкой Народной республики Эдуард Басурин. По данным Басурина, экстренное заседание командование ВСУ провело в Краматорске и одним из вопросов, которые обсуждали украинские военные был вопрос об эффективности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении.

В штабе ООС заявили, что «азовцы» отказались подчиняться руководству ВСУ, а также попытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого они заминировали дорогу, по которой передвигались украинские военнослужащие. Басурин отметил, что три боевика из 30-й бригады подорвались на одной из таких закладок и в итоге получили тяжелые ранения.

Басурин уточнил, что теперь решение о выводе «Азова» с Донбасса должен одобрить министр внутренних дел Украины, а также командующий Нацгвардией Николай Балан, пишет ИА «Новороссия». Напомним, участники добровольческого объединения «Азов» известны своей приверженностью к своим неонацистским взглядам.