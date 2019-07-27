Митингующие в Москве встали в профессиональную сцепку по инструкциям западных кураторов

Москва, 27 июля. Участники незаконного митинга оппозиции, который проходит возле здания мэрии в Москве, собственными действиями опровергли утверждение, что акция является стихийной. Они встали в профессиональную сцепку, что явно свидетельствует о полученных заранее инструкциях от организаторов.

Отметим, что еще до начала несанкционированной акции участники получили методичку, в которой были прописаны четкие действия. Инструкция начинается фразой «Привет, боец!», а ее авторы призывают протестующих приводить с собой на митинг родственников и знакомых. При этом четко прописывается, как завербовать новых участников незаконной акции. Авторы методички указали все возможные возражения и ответы на них, а также написали, что для вербовки необходимо вести беседу лично или по телефону.

Напомним, протестующие пытаются оказать давление на избирательные комиссии и добиться регистрации определенных лиц в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. При этом в инструкции, которую получили участники несанкционированной акции, четко прописано, что Мосгордума определяет, куда расходовать 3 триллиона рублей бюджетных денег столицы. Собственно, цель незаконного митинга оппозиции — получить доступ к этим деньгам, чего не скрывают авторы методички, которая явно написана под влиянием западных кураторов.

Вмешательство Запада в организацию незаконных протестов в Москве было заметно еще во время несанкционированного митинга, который прошел неделю назад на проспекте Сахарова. Пламенные речи на грани «голодного обморока», обращение к полиции «быть вместе с народом», свист, оскорбления, флаги иностранных держав и другие эффектные приемы — во всем этом угадывается почерк западных мастеров «бархатных революций» и майданов, которые стали учителями и спонсорами Навального и других оппозиционеров.

Напомним, глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан во время несанкционированного митинга 27 июля и защитить жителей и гостей столицы от незаконных действий провокаторов. Для пресечения нарушений закона на Тверскую улицу были направлены усиленные наряды полиции.