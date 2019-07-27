Похороны президента Туниса проходят в столице республики

Тунис, 27 июля. Похороны президента Туниса Бежи Каида ас-Себси начались в субботу в столице республики, сообщил портал Reality.

Траурная процессия проедет через Тунис на кладбище Джеллаз на юге города, где покоятся члены семьи скончавшегося лидера.

По данным тунисского министерства иностранных дел, проститься с ас-Себси придут лидеры и представители иностранных государства, среди них президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, король Испании Филипп VI и другие.

Бежи Каид ас-Себси скончался в 25 июля. Ему было 92 года. Премьер Туниса Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи с кончиной главы государства.