Тарасов признался, почему не платил алименты

Москва, 27 июля. Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов объяснил, почему не платил алименты на ребенка. Футболист опроверг слухи о том, что он уклоняется от уплаты алиментов.

Как сообщил адвокат бывшей жены Тарасова Оксаны Сергей Жорин, футболист проиграл очередной суд по алиментам. По решению суда был арестован автомобиль игрока, кроме того, Тарасову закрыли выезд из страны.

«Я прилетел из Рима. Я был шокирован немного новостями, что скрываюсь от долга… Все это полная чушь», — заявил Тарасов в видеообращении в Instagram.

Футболист признался, что был на реабилитации и физически не мог сделать перевод. Бывший игрок «Локомотива» пообещал, что переведет необходимые средства в понедельник.

Ранее Тарасов обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов. Ежемесячно спортсмен выплачивает 480 тысяч рублей. Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов до 100 тысяч рублей, однако суд отказал Тарасову в уменьшении размера выплат.

Тарасов отличился бурной личной жизнью. Сейчас футболист женат уже в третий раз. В 2011 году Тарасов расстался со своей первой женой Оксаной, от первого брака у футболиста осталась дочь Ангелина. В 2016 году Тарасов развелся со второй женой Ольгой Бузовой. В прошлом году футболист женился вновь на модели Анастасии Костенко.