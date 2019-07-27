Тысячи верующих участвуют в крестном ходе УПЦ в Киеве

Киев, 27 июля. Крестный ход с мощами святых и чудотворными иконами начался на Украине по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси, тысячи верующих и духовенство со всей страны направились к Киево-Печерской Лавре.

В субботу предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий провел торжественный молебен за мир на Владимирской горке. В Киев специально к годовщине доставили мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые священники после молебна понесли к Киево-Печерской Лавре.

Святыни будут доступны для поклонения в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских всю ночь.

Примечательно, что впервые за много лет никто не препятствовал верующим приехать в Киев со всей страны на крестный ход. В связи с торжественными мероприятиями в столице ограничили движение и внесли временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. В центральной части Киева дежурят усиленные наряды полиции и Нацгвардии, прибыли несколько машин скорой помощи.

По завершении крестного хода в Киево-Печерской лавре пройдет праздничная божественная литургия. Вечером субботы начнется всенощное бдение возле Успенского собора.

О планах провести свой крестный ход заявила также и новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее сторонники соберутся на празднование в воскресенье, ход возглавит глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Напомним, украинские власти на протяжении прошедшего года пытались заполучить автокефалию УПЦ. Константинопольский патриархат принял решение даровать ее раскольнической структуре на Украине. Была образована ПЦУ.

Решение Константинополя в Русской православной церкви (РПЦ) не одобрили, назвав его неканоническим и исключительно политическим. Синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол. Многие эксперты, оценившие ситуацию в православном мире, заявили о церковном расколе.

На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялось одно из главных событий года для православных россиян — Царский крестный ход, который проходит в рамках 18-го фестиваля православной культуры.