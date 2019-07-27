Поклонская посоветовала Киеву, с чего начать возобновление авиасообщения с РФ

Симферополь, 27 июля. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на петицию украинцев о возобновлении авиасообщения с Россией. Она посоветовала Киеву начать полеты в Москву и Симферополь.

Поклонская выразила уверенность, что в ближайшем будущем граждане России и Украины будут летать друг к другу и ездить на поездах.

Парламентарий считает, что можно начать с открытия рейсов из Москвы в Киев и из Киева в Симферополь. Она отметила, что Украина 27 июля празднует 1031 год Крещения Руси.

«Общие корни России и Украины навсегда связывают нас, и нерушимая духовная связь остается невидимой нитью, которую никто не в силах порвать», — написала она.

Поклонская пожелала русским и украинцам укреплять духовную связь во имя благополучия братских стран.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой о возобновлении авиасообщения между РФ и Украиной. Автор обращения подчеркивает, что украинцы страдают из-за отмены полетов.

Осенью 2015 года было отменено прямое воздушное сообщение между двумя странами. Киев также запретил российским авиакомпаниям использовать украинское воздушное пространство.