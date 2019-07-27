Ученые раскрыли тайну пня-зомби в Новой Зеландии

Веллингтон, 27 июля. Пень-зомби из Новой Зеландии умудрился выжить за счет воды соседних деревьев. Тайну этого неумирающего «паразита» раскрыли ученые Оклендского технологического университета.

По их данным, пень новозеландского каури питался соками десятков или даже сотен живых деревьев, образующих гигантский суперорганизм, пишет издание Live Science. Ученые уточнили, что воду и питательные вещества других растений пень получал по ночам, а весь день «бездействовал».

Иными словами, паразит использовал живые деревья в качестве насосов, которые по очереди включались в единой гидравлической системе. Было также выдвинуто мнение, что пень-зомби мог играть роль моста, связывающего корневые системы друг с другом. Специалисты добавили, что такая система очень уязвима для патогенов. Через корни они могут распространяться от одного зараженного дерева к другому, что в итоге может привести к поражению всего леса.