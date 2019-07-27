Прокуратура предостерегла москвичей от участия в незаконном митинге на Тверской

Москва, 27 июля. Прокуратура Москвы предостерегла жителей города от участия в незаконном митинге в центре столицы. В ведомстве напомнили о последствиях участия в провокационных акциях.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — сказано в заявлении прокуратуры.

На Тверской улице, которая объявлена центром незаконной акции, усилены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов просят людей не задерживаться и проходить дальше по улице. Усиленные наряды полиции дежурят на Тверской улице от Триумфальной площади и до Охотного Ряда. Вдоль Тверской улицы выстроились около сотни автобусов полиции и Росгвардии.

Как заявил глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, правоохранители примут все меры, для того чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить провокаций на незаконном митинге. В правоохранительных органах напомнили, что агитаторам накануне были вручены письменные предупреждения о недопустимости этих действий. Полиция готова контролировать соблюдение закона и жестко пресекать провокации, не обращая внимания на политический аспект.

Уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму от оппозиции собираются провести незаконный митинг в Москве. Поводом для несогласованной акции стало то, что Мосгоризбирком отказал так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы из-за огромного количества сфальсифицированных подписей. Правоохранительные органы располагают информацией, что на митингах готовятся провокации. В полиции отметили, что сотрудники МВД будут исполнять свой долг и жестко пресекать все нарушения, чтобы обеспечить безопасность граждан.