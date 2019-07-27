В команде Зеленского придумали новый план возвращения Крыма

Киев, 27 июля. Команда украинского президента Владимира Зеленского раздумывает над созданием новой концепции по возвращению Крыма, рассказал постоянный представитель по Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Сегодня».

Украинский чиновник высказал мнение, что последние пять лет руководство страны вело довольно хаотичную работу по возвращению Крыма. По его словам, тогда каждый занимался своим делом и не было каких-то общих позиций по этой теме. Кориневич добавил, что придуман новый план возвращению Крыма.

«Поэтому, собственно говоря, один из посылов, который мы сейчас несем — это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других стейкхолдеров, государственных органов и неправительственных организаций. Украина должна начать работать по Крыму более системно», — добавил Кориневич.

Представитель президента по Крыму заявил, что Украине нужно не только реагировать на якобы «агрессию» России, а стать первым номером. Кориневич считает, что работа по возвращению Крыма «не одного дня».

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев и некоторые западные страны решение крымчан не признают. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.