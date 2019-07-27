Соболь задержали за призывы к уличным беспорядкам на митинге в Москве

Москва, 27 июля. Несостоявшегося кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь задержали за призывы к уличным беспорядкам на несанкционированном митинге в столице, когда она ехала на незаконную акцию оппозиции.

Напомним, юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму, поскольку 14,67% поданных ею подписей оказались «липовыми». При этом законодательно допускается только 10% брака. Отказ в регистрации был довольно предсказуем, поскольку Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из столичных квартир целую «фабрику фейковых подписей». Кроме того, выяснилось, что в подписных листах Соболь есть «автографы» так называемых «мертвых душ».

Получив отказ в регистрации, Любовь Соболь начала предпринимать попытки шантажа избирательных комиссий. Ранее она уже приняла участие в незаконном митинге. Кроме того, недавно Соболь устроила неадекватную провокацию в здании Мосгоризбиркома, откуда охране пришлось выносить ее на диване.

Следующим шагом юриста так называемого «ФБК», которая, видимо, решила испортить москвичам выходной день, стали призывы устроить беспорядки на несанкционированном митинге 27 июля, куда должны прийти и другие представители «оппозиции».

Отметим, что глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей столицы. Он заявил, что полиция будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. В правоохранительных органах напомнили, что агитаторам накануне были вручены письменные предупреждения о недопустимости провокаций.