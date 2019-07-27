Кабмин одобрил выделение более 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям россиян

Москва, 27 июля. Правительство России добрило проект распоряжения о выделении дополнительных 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

В 2019 году в общей сложности на доплаты к пенсиям выделят 11 миллиардов 417 миллионов 450 тысяч рублей. В декабре 2018 года власти выделили на эти нужды в 13 регионах более 7 миллиардов рублей.

Средства потребовались из-за изменения порядка подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров. Надбавки к пенсиям решили пересчитать после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Президент поручил устранить несправедливость, которая возникла при индексации пенсий. Он обратил внимание, что власти должны довести пенсию до прожиточного минимума, а затем индексировать.

В России федеральные социальные доплаты получают почти 4 миллиона человек, региональные доплаты получают более 2,6 миллиона пенсинеров.

Ранее в НАПФ заявили, что есть возможность повысить пенсии россиян до 56% от заработка с помощью корпоративных программ. В Госдуме отреагировали на эту новость и отметили, что цифра завышена.

По мнению депутата Светланы Бессараб, негосударственные пенсионные фонды пока не доказали свою эффективность.