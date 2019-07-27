Депутат Госдумы заявила, что членов «ОПГ» Навального надо изолировать от общества

Москва, 27 июля. Полиция должна жестко реагировать на беспорядки во время несогласованных акций протеста, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она напомнила, что создатель так называемого «ФБК» блогер Алексей Навальный вместе со своей соратницей Любовью Соболь и другими незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму призывают москвичей принять участие в незаконной сходке у стен мэрии столицы. Таким образом, они пытаются надавить на Мосгоризбирком, отказавшего этим «политикам» в регистрации. Хотя отказ был абсолютно законным: в подписных листах самовыдвиженцев было выявлено огромное количество брака. «Политики» могли бы пойти в суд, но предпочитают устраивать провокации и подвергать москвичей опасности на незаконном митинге.

Теперь провалившие подписную кампанию Соболь и Ко зазывают жителей столицы на улицы. Прокуратура Москвы уже предупредила о том, что участие в акциях, не согласованных с властями, может повлечь за собой привлечение к ответственности.

По мнению Бессараб, члены «ОПГ» Навального являются самыми настоящими фриками и провокаторами, которых надо изолированы от общества. Она подчеркнула, что полиция сделает все возможное, чтобы допустить втягивание в ситуацию простых граждан. Усилить охрану, как подчеркнула парламентарий, было логично.

«Любые несанкционированные мероприятия у нас, к сожалению, неконструктивной оппозицией приурочиваются к каким-то знаменательным событиям для страны, и это вдвойне неприятно», – заключила депутат в комментарии изданию Politexpert.

Депутат имела в виду День ВМФ, который будут широко отмечать в России 28 июля.