Простые москвичи пострадают на незаконном митинге из-за обезумевшей оппозиции

Москва, 27 июля. Сотрудники полиции будут действовать жестко против тех, кто будет устраивать беспорядки и провокации на несогласованном митинге в Москве в субботу, сообщили СМИ со ссылкой на неофициальные данные.

Оппозиция своими выходками и провокациям подставляет россиян, которые, поддавшись агитации, придут на несанкционированное мероприятие. Простые граждане могут быть задержаны и попасть под статью из-за обезумевшей либеральной тусовки.

Сотрудники полиции будут пресекать выходки оппозиции ради безопасности граждан. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал принять все необходимые меры для защиты россиян. В ведомстве напомнили, что митинг, который намерена провести оппозиция, не согласован с московскими властям, поэтому является незаконным.

Напомним, незарегистрированные кандидаты в депутаты в МГД, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, ранее уже организовали незаконный митинг. В этот раз представители оппозиции вновь хотят вывести соотечественников на улицы и подвергнуть их опасности.

Мосгоризбирком отказал нескольким так называемым «независимым кандидатам» в регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за большого количества недействительных подписей. Оппозиционеры значительно превысили допустимый порог в 10%.