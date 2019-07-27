Для разгона незаконного митинга в Москву идет военная техника

Москва, 27 июля. Большая колонна военных машин со спецсредствами и автобусами движется в сторону Москвы. По мнению политолога и экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Натальи Елисеевой, которая опубликовала видео, такие меры направлены на обеспечение правопорядка во время незаконного митинга, организованного оппозицией на Тверской улице.

Общественный деятель разместила в своем Telegram-канале ролик, на котором запечатлена военная колонна, в ее составе — УРАЛ и РЭБ. Направляются военные машины в сторону столицы, на улицы которой оппозиция призвала выйти москвичей из-за законного недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Елисеева отметила, что силы, привлеченные столичной властью, обеспечат порядок на незаконной акции, где могут быть провокации со стороны агрессивно настроенных оппозиционеров.

«Призываю всех адекватных – не выходите на несанкционированный митинг! Не становитесь пушечным мясом в руках оппов», – добавила политолог.

Напомним, ряду кандидатов отказали в регистрации на выборы в столичный парламент из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Оппозиции вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Недовольные экс-кандидаты объявили о проведении 27 июля незаконного митинга возле здания московского правительства на Тверской улице и призвали своих сторонников участвовать в несанкционированной акции. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов обратил внимание, что незаконная протестная акция в столице взята его ведомством под контроль. Правоохранители пресекают попытки нарушить общественный порядок, задерживают провокаторов.

Ранее директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин призвал наказать организаторов несанкционированной акции за испорченный москвичам выходной.