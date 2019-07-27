Ученые рассказали, как правильно есть яблоки

Вена, 27 июля. Австрийские ученые из Университета Граца пришли к выводу, что люди неправильно едят яблоки. Они стараются объесть сердцевину и выбросить огрызок.

В яблоках содержатся полезные для желудочно-кишечного тракта микроорганизмы — пробиотики. В одном яблоке может содержаться до 100 миллионов различных бактерий.

Яблоки растут в разных климатических зонах и стоят дешевле по сравнению с другими фруктами. Англичане считают, что яблоки нужно есть каждый день.

По данным австрийских ученых, самые полезные микроорганизмы содержатся в сердцевине яблока. Поэтому правильно есть яблоко целиком.

Ранее мексиканские ученые рассказали, какие продукты питания могут повлиять на эмоциональное состояние человека. По мнению экспертов, для поднятия настроения нужно есть черный шоколад, пить кофе, не забывать о пользе бананов.

Яркие овощи — баклажаны, помидоры, болгарский перец, морковь также позитивно влияют на настроение. Большую пользу приносят салаты со свежей петрушкой и укропом. Они заряжают энергией и настраивают на позитивную волну.