Американское издание New York Post опубликовало заметку, в которой высмеяло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.

Автор статьи Пол Сперри подчеркивает, что в расследовании Мюллера нет ни единого факта подтверждения «вмешательства» в американские электоральные процессы со стороны Москвы. Это подтвердила окружной судья США Дабни Фридрих.

«В докладе не говорится, что российское правительство участвовало в деятельности, в которой оно обвиняется», — сказал в свою очередь прокурор Джонатан Кравис.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что над Мюллером насмехалось все мировое сообщество, в том числе пресса Соединенных Штатов Америки.

«Даже американские журналисты провели исследование доклада Мюллера, в котором он ссылается на The New York Times, The Washington Post и так далее. В нем большое количество ссылок на материалы, которые дают средства массовой информации», — говорит российский сенатор.

По словам политика, Мюллер не привел в своем расследовании сколь бы то ни было убедительных аргументов «вины» России.

«Когда мы говорим о таких серьезных вещах, как «вмешательство», а по факту о борьбе двух политических партий за власть, требуются более весомые доказательства», — продолжает он.

Франц Клинцевич напомнил, что доказательств «вмешательства» в электоральные процессы США ни разу не приводилось, но при этом было подтверждено, что Украина так или иначе пыталась повлиять на выборы главы американского государства.

«В процессе расследования Мюллера, которое затеяли демократы, было доказано, что украинская власть и олигархия Украины реально вмешивались в выборные процессы за демократов против [президента США Дональда] Трампа. Это у них получилось случайно, но все это дезавуируется, об этом никто не говорит, а «доказательств» никто не подготовил», — рассуждает член верхней палаты парламента.

Член комитета СФ по обороне и безопасности добавил, что изначально идея затеять расследование о «российском вмешательстве» в выборы была абсурдной. Соответственно, никаких доказательств этого Мюллер найти не смог.

«Я не думаю, что Мюллера можно назвать некомпетентным. Насколько я знаю, он блистательный юрист, просто в результате сути того задания, которое было ему поставлено, он вынужден был сказать, что доказательств не найдено. И тем самым вызвал огромное возмущение со стороны демократов и их сторонников», — добавляет сенатор.

В заключение собеседник ФАН отметил, что Демократическая партия дискредитировала своих членов.

«Я говорю о политических последствиях. Затеяв подобную войну и получив такой неутешительный результат, демократы сами себя высекли. Оказав тем самым поддержку республиканцам и Трампу на прошедших выборах», — резюмировал Франц Клинцевич.

Стоит отметить, что абсурдность «вмешательства» России неоднократно подчеркивали как в Москве, так и в Вашингтоне. Тем не менее американские правоохранители усердно продолжают выдвигать бездоказательные обвинения в адрес российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. При этом суд США отмечал, что обвинители нарушали американские законы, но простил их ввиду правовой безграмотности самого Мюллера и генерального прокурора Америки Уильяма Барра.

Добавим, что власти США бездоказательно обвинили Федеральное агентство новостей во «вмешательстве» в выборы в штате Джорджия в 2018 году. Естественно, никаких аргументов приведено не было.