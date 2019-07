Расследованием Мюллера демократы высекли сами себя

Американское издание New York Post опубликовало заметку, в которой высмеяло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.

Автор статьи Пол Сперри подчеркивает, что в расследовании Мюллера нет ни единого факта подтверждения «вмешательства» в американские электоральные процессы со стороны Москвы. Это подтвердила окружной судья США Дабни Фридрих.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что над Мюллером насмехалось все мировое сообщество, в том числе пресса Соединенных Штатов Америки.

«Даже американские журналисты провели исследование доклада Мюллера, в котором он ссылается на The New York Times, The Washington Post и так далее. В нем большое количество ссылок на материалы, которые дают средства массовой информации», — говорит российский сенатор.