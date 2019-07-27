Полиция усилила меры безопасности для отпора провокаторам на митинге в Москве

Москва, 27 июля. Полиция приняла усиленные меры безопасности перед началом незаконной акции в центре Москвы для того, чтобы пресечь готовящиеся провокации.

Усиленные наряды полиции дежурят на Тверской улице от Триумфальной площади и до Охотного Ряда. При этом сотрудники полиции получили усиленную экипировку: бронежилеты, каски и резиновые дубинки. На Тверской улице, которая объявлена центром несогласованной акции, дежурят более сотни автобусов полиции и Росгвардии. Кроме того, на место прибыли автобусы Мосгортранса со спецназовцами ОМОН.

На Тверской улице временно приостановили работу кафе и рестораны, соответствующее решение было принято властями Тверского района. Сама же Тверская улица временно перекрыта металлическими рамками, проход по улице сужен до одного человека в ширину. Также сотрудники полиции дежурят у выходов со станции метро «Пушкинская».

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что полиция примет все меры для обеспечения безопасности граждан и недопущения провокаций на незаконных митингах в Москве. В правоохранительных органах напомнили, что агитаторам накануне были вручены письменные предупреждения о недопустимости этих действий. Баранов подчеркнул, что полиция будет контролировать соблюдение закона и жестко пресекать провокации.

Уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму от оппозиции собираются провести незаконный митинг в Москве. Поводом для несогласованной акции стало то, что Мосгоризбирком отказал так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы из-за огромного количества сфальсифицированных подписей.

Несогласные с решением МГИКа кандидаты призывают горожан прийти на несанкционированную акцию, а также активно агитируют приезжать граждан из других регионов. Правоохранительные органы располагают информацией, что на митингах готовятся провокации. В полиции отметили, что сотрудники МВД будут исполнять свой долг и жестко пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.