Пучков назвал истерики Соболь в МГИК политическим пиаром

Москва, 27 июля. Российский публицист Дмитрий Пучков объяснил, почему «юрист» так называемого ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь устраивает неадекватные спектакли в Мосгоризбиркоме вместо того, чтобы обращаться в суд.

Напомним, истерия Соболь связана с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение приняли из-за огромного количества брака в ее подписных листах. Она считает, что такое решение МГИК несправедливо, но вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения в суде, запирается в туалете в Мосгорибиркоме, требуя встречи с главой ЦИК, устраивает «перфомансы» с выносом на диване из здания комиссии, а также объявляет голодовку.

По мнению Пучкова, все это понадобилось Соболь просто для политического пиара. Он объяснил, что законным путем она действовать не может, поэтому «вместо этого закатывается истерика».

«Единственная цель Соболь – возбудить общественное мнение и оказать давление, которое абсолютно незаконно», — подчеркнул Пучков в комментарии «Ньюинформ».

Напомним, Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин в рамках избирательной кампании организовали настоящие «фабрики» по «рисовке» подписей в свою пользу. К слову, еще одной причиной отказа Соболь в регистрации стали неправильно заполненные документы, согласно которым она владеет зарубежной недвижимостью.

