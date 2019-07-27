Соболь и Ко должны ответить рублем за испорченный москвичам выходной, считают в ОП

Москва, 27 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, должна понести наказание, как и все организаторы незаконных митингов и провокаций. С таким призывом выступил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Он осудил действия оппозиции, которая призывает сторонников принять участие в несанкционированном митинге на Тверской улице, где из-за провокаций могут пострадать граждане.

«Я считаю, что каждый, кто призывал к участию в незаконном митинге, должен понести административное наказание в соответствие с нормами российского законодательства», — цитирует его «Политика Сегодня».

Он также выразил мнение, что речь должна пойти о гражданско-правовых исках, поскольку незаконная акция оппозиции мешает работе городского и личного транспорта и жизни москвичей.

Напомним, оппозиция объявила о проведении 27 июля незаконного митинга возле здания московского правительства на Тверской улице и призвала своих сторонников участвовать в несанкционированной акции. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Как отметил глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, полиция взяла митинг в центре Москвы под контроль. Правоохранители задерживают провокаторов и пресекают нарушение закона.

Причиной проведения митинга в столице стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. В число тех, кому отказали в регистрации из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Оппозиции вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций. Законом допускается только 10% брака в подписях, тогда как у сторонницы Навального Соболь, например, были признаны недействительными 14,67%.