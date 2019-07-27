Клинцевич назвал митинг «политических пустышек» попыткой обратить на себя внимание

Москва, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов готовы жестко реагировать на провокации участников незаконного митинга в Москве в субботу, несмотря на политический аспект, заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

По словам сенатора, сотрудники полиции на предстоящем митинге будут действовать в рамках закона и жестко отвечать на провокации на незаконном сборище. Клинцевич подчеркнул, что агитаторы, нарушившие закон, будут отвечать по справедливости. Член Совфеда добавил, что политический аспект не должен мешать полиции задерживать нарушителей закона.

«Московская полиция имеет колоссальный опыт и умения, но зачастую просто политический аспект мешает. Закон и порядок – это норма. Хочешь что-то делать – делай: напиши, согласуй, выступай, митингуй. А по всему остальному, что не вкладывается в рамки закона, будь добр неси ответственность», — заявил Клинцевич в комментарии «ПолитРоссии».

Сенатор считает, что незаконные митинги вызваны непопулярностью так называемой оппозиции: несмотря на все громкие провокации, истерики и скандалы, люди отворачиваются от политических пустышек.

«Конечно, люди, представляющие несистемную оппозицию, пытаются получить дополнительные дивиденды, но у них ничего не получается. Они кричат, говорят, выбираются, а люди их не поддерживают, поскольку знают, что абсолютное большинство – пустышки», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор отметил, что все привыкли жаловаться на полицию за то, что правоохранители задерживают по 25 провокаторов, нарушивших закон. Клинцевич напомнил, что в «либеральном» Париже жестко задерживают выступающих тысячами, при этом применяя слезоточивый газ и водометы.

Уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму от оппозиции собираются провести незаконный митинг в Москве. Поводом для несогласованной акции стало то, что Мосгоризбирком отказал так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы из-за огромного количества сфальсифицированных подписей.

Несогласные с решением МГИКа кандидаты призывают горожан прийти сегодня на несанкционированную акцию, а также активно агитируют приезжать граждан из других регионов. Правоохранительные органы располагают информацией, что на митингах готовятся провокации. В полиции отметили, что сотрудники МВД будут исполнять свой долг и жестко пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.