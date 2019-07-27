ЦАР стала 14 страной, отозвавшей признание Косово

Белград, 27 июля. Центрально-африканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения.

Африканская страна стала 14 государством, которое прояснило свою позицию по Косово. Министр иностранных дел Сербии показал дипломатическую ноту из ЦАР.

Признание Косово в одностороннем порядке отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики и другие страны. Белград рассчитывает, что число признающих косовскую независимость снизится до 96.

Это позволит отрезать путь Приштине в международные организации. Ивица Дачич отметил, что голосование о вхождении Косово в Интерпол состоится в октябре.

«Ясно, что они не могут стать членом ни одной международной организации, в которой голосование происходит как в ООН», — прокомментировал дипломат.

Дачич добавил, что еще одно государство отозвало признание Косово. На дипломатическом уровне об этом заявят позднее.

Напомним, что в 1999 году произошло вооруженное столкновение албанских сепаратистов и полиции Сербии. Это привело к бомбардировкам Югославии самолетами НАТО.

Приштина провозгласила независимость Косово в феврале 2008 года, республику не признают такие крупные государства как Россия, Китай, Израиль, Иран и другие. Сербия из-за очередного обострения приостановила диалог с Косово, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что 19 июля премьер Косово Рамуш Харадинай подал в отставку. Он не пояснил своего решения сложить полномочия.