Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Гудков задержан полицией за экстремистские призывы к беспорядкам в Москве

53
0 Оставить комментарий

Гудков задержан полицией за экстремистские призывы к беспорядкам в Москве

Москва, 27 июля. Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков сообщил о своем задержании. Об этом оппозиционер написал в микроблоге Twitter. 

«Меня задержали на въезде в Москву. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке», — написал Гудков. 

По словам скандального политика, его везут в ОВД «Коптево».

Ранее Гудкову отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за большого количества недействительных подписей. Оппозиционер вместе со своими соратники провели в центре Москвы незаконные митинги, устраивали провокации и призывали к беспорядку. 

На днях Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу лидера «Партии перемен» на решение окружной избирательной комиссии об отказе в допуске к выборам. Таким образом, МГИК окончательно отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в депутаты в МГД. Оппозиция собирается провести незаконную акцию в Москве в субботу. Соратники скандального блогера Алексея Навального призывают своих единомышленников к беспорядкам. Сенатор Ольга Тимофеева призвала сотрудников правоохранительных органов адекватно отвечать на провокации оппозиции.

В квартире Гудкова также прошли в рамках уголовного дела обыски. Сотрудники СК изъяли материалы с компьютера и жесткие диски, которые, по данным следствия, относятся к несанкционированным митингам. Оппозиционера вызвали на допрос.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров