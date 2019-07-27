Гудков задержан полицией за экстремистские призывы к беспорядкам в Москве

Москва, 27 июля. Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков сообщил о своем задержании. Об этом оппозиционер написал в микроблоге Twitter.

«Меня задержали на въезде в Москву. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке», — написал Гудков.

По словам скандального политика, его везут в ОВД «Коптево».

Ранее Гудкову отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за большого количества недействительных подписей. Оппозиционер вместе со своими соратники провели в центре Москвы незаконные митинги, устраивали провокации и призывали к беспорядку.

На днях Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу лидера «Партии перемен» на решение окружной избирательной комиссии об отказе в допуске к выборам. Таким образом, МГИК окончательно отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в депутаты в МГД. Оппозиция собирается провести незаконную акцию в Москве в субботу. Соратники скандального блогера Алексея Навального призывают своих единомышленников к беспорядкам. Сенатор Ольга Тимофеева призвала сотрудников правоохранительных органов адекватно отвечать на провокации оппозиции.

В квартире Гудкова также прошли в рамках уголовного дела обыски. Сотрудники СК изъяли материалы с компьютера и жесткие диски, которые, по данным следствия, относятся к несанкционированным митингам. Оппозиционера вызвали на допрос.