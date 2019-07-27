Соболь нужно не депутатское кресло, а шумиха в СМИ, уверен эксперт

Москва, 27 июля. Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов прокомментировал провокации не допущенной до выборов в Мосгордуму юриста ФБК Любови Соболь, которые она устроила в Мосгоризбиркоме. Эксперт полагает, что экс-кандидат пытается выжать максимум шумихи из сложившейся ситуации.

По его мнению, Соболь, как и другие сторонники скандально известного блогера Алексея Навального, изначально понимали, что не выиграют выборы, и не стремились к этому. Иванов считает, что оппозиция работает по методичкам Запада и пытается сформировать нужную для зарубежных СМИ картинку.

Эксперт обратил внимание на некую конкуренцию в «оппозиционной тусовке» за получение денег беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«У них есть определенная внутренняя конкуренция за гранты Ходорковского и за гранты западных институтов, которые занимаются так называемой поддержкой мягкой силы, поддерживают так называемую демократию (в кавычках) в России. Им выборы неинтересны и не нужны», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Он также указал, что «голодовка» Соболь тоже является акцией от команды политтехнологов Навального. Давление оппозиции на Мосгоризбирком — часть плана по созданию нужных инфоповодов, констатировал Иванов. По его словам, юрист ФБК своими действиями уже нарушила статью УК РФ, а все равно продолжает прикидываться жертвой.

«Всем эти фокусы давным-давно уже надоели», – заключил он.

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму, поскольку юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвующих в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.

Накануне Соболь устроила затянувшийся до позднего вечера скандал в здании Московской городской избирательной комиссии (МГИК). Опоздав на заседание по поводу собственного дела об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, она перебивала членов комиссии и отпускала в их адрес грубые ремарки, требуя немедленно зарегистрировать ее для участия в выборах. За нарушение порядка работы Мосгоризбиркома несостоявшегося кандидата доставили в участок полиции.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, недовольные решением комиссии, несмотря на серьезные нарушения, допущенные ими в ходе подписной кампании, призвали москвичей выйти на незаконную протестную акцию 27 июля. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что ряду граждан, призывающих к проведению митинга, были вручены письменные предупреждения о недопустимости этих действий.