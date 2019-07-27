Полиция задержала пятерку провокаторов, мешавших работе полиции на Тверской

Москва, 27 июля. Первых провокаторов задержала полиция на незаконном митинге «оппозиции» на Тверской улице в Москве. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержаны пять человек. Они мешали полицейским выполнять свою работу по обеспечению охраны порядка. Напрашивались, провоцировали», — рассказал собеседник ФАН.

По словам источника, один из провокаторов специально приехал на митинг из Сочи.

Напомним, несанкционированную сходку у стен мэрии Москвы сегодня собираются организовать незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Среди них, в частности, соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин и другие «оппозиционеры».

Они протестуют против своего недопуска на выборы, хотя это решение Мосгоризбиркома было законным: в подписных листах самовыдвиженцев было выявлено огромное количество брака. «Политики» занимались фальсификацией данных. Соболь даже организовала подпольную фабрику по созданию фальшивых подписей.

Прокуратура Москвы накануне предупредила их о недопустимости нарушения закона, а также призвала горожан не поддаваться провокациям и не подвергать себя опасности на этой акции. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня сообщил, что располагает информацией о готовящихся крупных провокациях на запрещенном митинге. Он пообещал, что полиция сделает все возможное и не допустит нарушения общественного порядка.

Ранее стало известно о задержании директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. Его могли задержать либо в рамках уголовного дела по воспрепятствованию работы избирательных комиссий, либо за призывы к участию в несанкционированном митинге на Тверской улице.