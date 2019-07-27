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Полиция задержала Галямину за призывы к беспорядкам на митинге в Москве

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Полиция задержала Галямину за призывы к беспорядкам на митинге в Москве

Москва, 27 июля. Сотрудники полиции задержали муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину, которую сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификации. Об этом сообщила сама Галямина в Twitter.

«Меня задержали. Везут в ОВД Хорошево-Мневники», — написала Галямина.

Ранее МГИК отказался регистрировать Галямину кандидатом на выборы в Мосгордуму. В подписных листах Галяминой были обнаружены «двойники» — люди с одними и теми же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком. Галямина не единственный так называемый оппозиционный кандидат, уличенный в фальсификациях. На подделке подписей попались Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Несогласные с решением МГИК кандидаты в Мосгордуму от оппозиции собираются провести незаконный митинг в Москве в субботу. Поводом для несогласованной акции стало то, что Мосгоризбирком отказал так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы из-за огромного количества сфальсифицированных подписей.

Провокаторы призывают горожан прийти на несанкционированную акцию, а также активно агитируют приезжать граждан из других регионов. Правоохранительные органы располагают информацией, что на митингах готовятся провокации. В случае несанкционированных акций сотрудники полиции не побоятся жестко пресекать правонарушения в центре российской столицы, а также будут исполнять свой долг и защищать в рамках закона город от различных провокаторов.

Ранее член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич призвал сотрудников правоохранительных органов действовать в рамках закона и жестко отвечать на провокации на незаконном сборище. Клинцевич подчеркнул, что агитаторы, нарушившие закон, будут отвечать по справедливости. Член Совфеда добавил, что политический аспект не должен мешать полиции задерживать нарушителей закона.

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