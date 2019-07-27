Известный блогер погиб, снимая выпуск в шахте Петербурга. ФАН-ТВ

Известный блогер Павел «Road to film» погиб в шахте Санкт-Петербурга у набережной реки Карповки 15/14. Сообщается, что несчастный случай произошел при съемке ролика. Блогер, экипированный двумя камерами, вместе с проводником-диггером ночью произвели попытку спуститься в шахту, высота которой от 10 до 20 метров. Вероятно, молодой человек сорвался, его нашли на дне с разбитой головой. Проводника-диггера также обнаружили мертвым в шахте. Специалисты провели замеры и установили, что у тел содержание кислорода составляет восемь единиц, при минимально необходимом уровне в 20 единиц. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.