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ФАН-ТВ

Известный блогер погиб, снимая выпуск в шахте Петербурга. ФАН-ТВ

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Известный блогер Павел «Road to film» погиб в шахте Санкт-Петербурга у набережной реки Карповки 15/14. Сообщается, что несчастный случай произошел при съемке ролика. Блогер, экипированный двумя камерами, вместе с проводником-диггером ночью произвели попытку спуститься в шахту, высота которой от 10 до 20 метров. Вероятно, молодой человек сорвался, его нашли на дне с разбитой головой. Проводника-диггера также обнаружили мертвым в шахте. Специалисты провели замеры и установили, что у тел содержание кислорода составляет восемь единиц, при минимально необходимом уровне в 20 единиц. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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