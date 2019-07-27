Призывавший к уличным беспорядкам директор «ФБК» Жданов задержан в Москве

Москва, 27 июля. Директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов сообщил в Twitter о своем задержании.

«Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!» — написал Жданов в своем микроблоге.

Судя по всему, Жданова могли задержать либо в рамках уголовного дела по воспрепятствованию работы избирательных комиссий, либо за призывы к участию в несанкционированном митинге в Москве. Оппозиционер призывал жителей и гостей Москвы выйти на улицы и устроить беспорядки возле здания столичной мэрии на Тверской улице.

Накануне Жданов сообщил, что в офисе «Фонда борьбы с коррупцией» прошли обыски. На этой неделе у соратника скандального блогера Алексея Навального сотрудники СК провели обыск в рамках следственных мероприятий в отношении организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Так называемые «независимые кандидаты», включая Жданова, после отказа Мосгоризбиркома и окружной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД провели незаконные акции. МГИК и окружная комиссия абсолютно законно не допустили ряд представителей оппозиции к выборам. Как оказалось, у «независимых кандидатов» было большое количество недействительных подписей в свою пользу, при этом этот показатель не должен превышать 10%. У Жданова, например, процент брака составил около 21.