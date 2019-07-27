Подельники Навального подверглись обыску после угроз работникам Мосизбиркома

Москва, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киры Ярмыш и сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдинова по делу о давлении на членов избирательной комиссии.

«У нас с Русланом Шаведдиновым тоже обыск. По тому же самому делу, что и у кандидатов, — вмешательство в работу избиркомов», — написала помощница Навального в Twitter.

Уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму от оппозиции провели незаконный митинг 14 июля под стенами Мосгоризбиркома. Поводом для несогласованной акции стало то, что комиссия отказала в регистрации на выборы 57 кандидатам, в том числе и от оппозиции, из-за огромного количества сфальсифицированных подписей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Правоохранители сообщили, что незаконный митинг был организован для оказания давления на членов избирательной комиссии и сопряжен с угрозами применения насилия против членов городского и окружных избиркомов.

Однако предупреждение СК РФ не остановило так называемых оппозиционеров. Сфальсифицировавшие подписи соратники Навального решили провести повторный митинг 27 июля, активно агитируя приезжать граждан из других регионов на незаконную акцию. При этом накануне полиция вручила представителям оппозиции письменные предупреждения о недопустимости проведения несогласованного митинга в Москве. Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Правоохранительные органы располагают информацией, что на митингах готовятся провокации. В полиции отметили, что сотрудники МВД будут исполнять свой долг и жестко пресекать все нарушения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.