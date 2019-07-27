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Стала известна причина падения японской ракеты в море

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Стала известна причина падения японской ракеты в море

Токио, 27 июля. Запуск японской коммерческой космической ракеты закончился неудачей — «МОМО-4» упала в море спустя некоторое время после старта. Об этом в прямом эфире сообщила компания Interstellar Technologies, владеющая аппаратом.

Стала известна также и причина падения японской ракеты. В компании указали, что виной стал сбой в бортовом компьютере. Он привел к тому, что двигатель ракеты автоматически отключился раньше запланированного времени. 

Первоначально запуск ракеты планировали провести 20 июля, однако решили перенести по техническим причинам.

Отметим, что «МОМО-4» — малогабаритная ракета, ее длина достигает десяти метров, а диаметр — 50 сантиметров. Предыдущую модель запустили в мае после двух неудачных попыток. Ракета «МОМО-3» успешно вышла на заданную орбиту 100 километров.

Interstellar Technologies планирует повторить этот успех и таким образом начать коммерческие запуски. В 2023 году компания намеревается запустить ракету со спутником на борту. 

Накануне ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал штата Флорида в Соединенных Штатах. Это уже 18-я аналогичная миссия, на этот раз корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) более двух тонн грузов, в том числе продукты питания и материалы, необходимые для проведения научных работ.

Ранее стало известно о планах инженеров компании «НСТР Ракетные технологии» разработать многоразовую метеоракету. Ее будут использовать в частных целях.

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Источник: РИА Новости
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