Волкер объяснил, почему дата встречи Трампа с Зеленским пока не определена

Киев, 27 июля. Точная дата встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не определена, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Дипломат напомнил, что приглашение в Штаты Зеленскому было направлено в четверг, и Вашингтон ожидает нового главу Украины. По его словам, американской стороне хотелось бы начать работать над повесткой дня, чтобы встреча была максимально эффективной, но сначала «нужно синхронизовать графики» обоих президентов.

«Посол Уильям Тейлор работает над этим, и я думаю что скоро мы об этом узнаем», — добавил Волкер.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа уточнил, что повестку будущих переговоров будут разрабатывать Тейлор и команда Зеленского, пишет ТАСС.

Напомним, 25 июля политики провели телефонную беседу. В Белом доме заявили, что она прошла очень успешно. Именно после этого разговора «слугу народа» (партия Зеленского на Украине. — Прим. ФАН) пригласили в Вашингтон.

В ходе телефонной беседы Трамп заявил, что выборы в Раду на Украине 21 июля были свободными и демократическими, а у США и Украины есть много путей для расширения сотрудничества в дальнейшем. Зеленский в ответ поблагодарил Трампа за сохранение и усиление антироссийских санкций.

Отметим, что на Украине далеко не все в восторге от отношений Киева и Вашингтона. В частности, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что Вашингтон начал извне управлять Киевом при пятом президенте Украины Петре Порошенко, но, к сожалению, это это внешнее влияние продолжается и при президенте Зеленском.

По мнению российского аналитика-публициста Ивана Данилова, отношения между президентскими администрациями Вашингтона и Киева будут проблемными, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ранее уже высказывались опасения о том, что Зеленский будет окружен в буквальном смысле врагами Трампа: людьми, которые замешаны в участии киевской власти в президентской кампании в США. Речь идет об «украингейте», скандале, связанном с попытками Киева помочь избранию Хиллари Клинтон президентом США.