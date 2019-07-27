Жители востока Сирии пытаются сами восстановить регион на фоне бездействия США и SDF

Жители поселка Багуз, который находится на восточном берегу Евфрата недалеко от Абу-Кемаля, самостоятельно основали предприятие «Амаль Аль-Багуз Дивелопмент» для оказания неотложной помощи беженцам, возвращающимся в свои дома в самом населенном пункте и в его окрестностях, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Добровольцы вывозят мусор, хоронят останки убитых, оставшиеся после боев международной коалиции против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а также обеспечивают питьевой водой местное население. Такую нелегкую ношу пришлось взять на себя местным жителям, потому что нынешнее «руководство» Заевфратья абсолютно не желает принимать участие в налаживании мирной жизни на востоке Сирии.

После незаконной оккупации международной коалицией во главе с США сирийских провинций Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, власть над ними оказалась в руках бойцов Сирийских демократических сил (SDF), находящихся под протекторатом американцев. Однако ни курды, ни Вашингтон не занимаются вопросами восстановления социальной инфраструктуры в регионе.

«Демократические силы» заняты лишь постоянным наращиванием своего контингента якобы для борьбы с боевиками «спящих ячеек» ИГИЛ1, которые активизировали свою деятельность в Заевфратье. В свою очередь, США интересуются лишь оказавшимися теперь под их контролем нефтяными и газовыми месторождениями на восточном берегу Евфрата. Американцы уже разрабатывают проекты по вывозу и продаже сирийских углеводородов в Европу.

Получается, что жизнью местного населения среди новой оккупационной власти не интересуется никто. А между тем в восточных и северо-восточных провинциях не хватает медицинских учреждений. Среди населения распространяются кожные заболевания, вызванные переносчиками инфекций – насекомыми.

Также из-за отсутствия элементарной медицинской помощи растет уровень смертности. Дети не ходят в школы и детские сады. В своем большинстве такие муниципальные учреждения либо разрушены, либо негодны к эксплуатации. Видимо, новое руководство не считает нужным обращать внимание на такие «мелочи».

В результате сложившихся неблагоприятных социальных условий в Заевфратье местное население все чаще выражает свое недовольство новой властью посредством проведения митингов и протестов. Однако американцы не спешат реагировать на требования людей. Очевидно, главной целью Вашингтона был захват углеводородных месторождений. А условия проживания мирных жителей их заботят в последнюю очередь.

Напомним, ранее стало известно, что незаконная схема продажи нефти, добываемой из месторождений за Евфратом, организована при участии израильского бизнесмена Моти Кахана. Предприниматель из еврейского государства уполномочен представлять SDF во всех вопросах, связанных с поставками сирийских энергетических ресурсов за границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.