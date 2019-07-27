Сирия, 27 июля. ВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК на севере Ирака. Боевики продолжают провоцировать столкновения с САА в северной части Хамы. Возобновились перестрелки курдов и протурецких исламистов на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по расположениям джихадистов на северо-востоке Латакии; ударили по позициям исламистов юго-западнее Алеппо; подверглись атаке боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): провела обстрелы в районе Шерава в кантоне Африн.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции: уничтожили четырех курдских террористов в Иракском Курдистане.

Провинция Латакия

На севере Латакии вновь отмечаются вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что правительственные подразделения, дислоцирующиеся в районе населенного пункта Шилиф, открыли огонь по военным объектам джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей бандформирований недалеко от границы с соседней провинцией Хама. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, накануне противники также обменивались ударами вблизи города Кабана. Ранее сообщалось о том, что, несмотря на режим тишины, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба», боевики не перестают обстреливать подконтрольные силам САР территории, что вынуждает САА принимать ответные меры.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и исламистами поддерживаемых Турцией группировок на северо-востоке провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), противоборствующие стороны ведут перестрелки в районе населенных пунктов Джубб Аль-Хамра и в Аль-Суккария, расположенных к востоку от города Аль-Баб. О том, кто выступил инициатором вооруженного противостояния, пока неизвестно.

Между тем Twitter-канал (RojHat09) сообщает о том, что в районе Шерава прогремели несколько взрывов, которые были вызваны падением артиллерийских снарядов, выпущенных протурецкими боевиками из «Сирийской свободной армии» (ССА), в районе поселения Соганка. Предполагается, что проведение обстрелов было связано с учениями.

На юго-западе от административного центра провинции активизировались боевые действия Сирийской арабской армии (САА), которые были спровоцированы ударами исламистов по мирным кварталам Алеппо. По данным военного источника в Twitter (anasanas84), под огнем сил САР оказались позиции боевиков на подступах к городу Аль-Усмания. Кроме того, атаке подверглись укрепрайоны джихадистов вблизи населенного пункта Умм-Джалал в соседнем Идлибе. Напомним, этому предшествовал обстрел радикалами квартала Аль-Хамдания, в результате которого получили ранения 12-летний мальчик и его мать.

Провинция Хама

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что в Северной Хаме не утихают боевые действия между силами Башара Асада и бандгруппами, сотрудничающими с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** (запрещена в РФ). Джихадисты запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана» открыли огонь по населенному пункту Аль-Хакура. О возможных жертвах среди местных жителей пока неизвестно. Военные самолеты ВВС Сирии тем временем продолжают осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации исламистов. Под ударом оказались военные объекты боевиков в окрестностях городов Кафр-Зета, Аз-Залакият, Мурек и Хасрайя. Кроме того, как передает на своей странице в Twitter военный источник (anasanas84), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают фортификационные сооружения радикалов вблизи населенных пунктов Аль-Мансура, Аль-Дакмак, Аль-Кастун, Зияра, Аль-Каркур и Гания. Данные о возможных потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняются.

Ирак

Российская версия агентства новостей Anadolu Agency опубликовала новые сведения о ходе военной операции вооруженных сил Турции в Северном Ираке под названием «Коготь». Сообщается, что в результате последних столкновений в районе Метина были нейтрализованы четыре радикала, действующих в составе признанной террористической во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК). Как известно, о начале турецкой кампании в Иракском Курдистане было объявлено в конце мая. Ранее поступали данные о том, что за время операции были уничтожены более 70 курдских боевиков. Тем не менее также поступали данные и о ранении ряда мирных жителей. Так, неделю назад несколько гражданских лиц пострадали в результате авиаударов ВВС Турции недалеко от города Махмур.

1 Организация запрещена на территории РФ.