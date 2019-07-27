Медики рассказали об ухудшении состояния Чуриковой

Москва, 27 июля. Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что состояние российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой ухудшилось и оценивается как тяжелое.

«Состояние тяжелое», — сообщили в больнице в комментарии РИА Новости.

Чурикова попала в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня» 18 июля. Зрители помогли Чуриковой подняться и дойти до лестницы на сцену, однако за кулисы пострадавшую артистку уже внесли на руках. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как накануне отметила сама артистка, причиной падения стало плохое зрение. Знаменитость также рассказала о своем здоровье после падения. По ее словам, с ней все нормально. Она обратила внимание, что у нее нет переломов, а только ушибы, которые «вылечиваются».

Коллега Чуриковой Екатерина Васильева, комментируя инцидент, предположила, что артистка упала со сцены из-за того, что ее ослепил фонарь. Муж актрисы Глеб Панфилов и директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывали, что Чурикова идет на поправку.

Чурикова является одной из самых известных актрис театра и кино в России. Наибольшую популярность ей принесли фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину» и сериал «Идиот».