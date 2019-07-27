Украина запретила грузовому авиаперевозчику «Европа Эйр» совершать полеты

Киев, 27 июля. Госавиаслужба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта грузового авиаперевозчика «Европа Эйр», об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что запрет на полеты украинского перевозчика «Европа Эйр» вступает в силу в 00.00 27 июля. Решение о приостановке полетов принято комиссией, занимающейся сертификацией, организациями по техническому обслуживанию и летной годности, разработчиками и производителями авиационной техники и летными учебными заведениями.

При этом конкретную причину приостановки полетов авиаперевозчика «Европа Эйр» в ведомстве не указали. Компания «Европа Эйр» зарегистрирована в Киеве в 2013 году.

Ранее украинцы попросили президента Украины Владимира Зеленского возобновить авиасообщение с Россией. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины 25 июля и собрала 73 подписи. Инициатор обращения к Зеленскому отметила, что от приостановки авиасообщения в основном страдают украинцы, которые не могут видеться с семьями. Росавиация в апреле 2019 года предложила украинским властям возобновить авиасообщение.