Полиция готова применить силу к агрессивной оппозиции на Тверской, уверен Милонов

Москва, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов приложат все усилия для защиты россиян от провокаций оппозиционеров на незаконном митинге на Тверской улице Москвы. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что российская полиция может и без силы ликвидировать несанкционированные акции, на которых жизнь и здоровье людей подвергаются угрозе. Однако не стоит забывать, что агрессивно настроенная оппозиция может устроить погромы и даже побоища в центре столицы.

«И жители столицы ожидают от полицейских, что они не допустят погромов любыми способами. Потому что если люди собираются незаконным образом и собираются что-то учинить, люди нуждаются в защите. А полицейские — это защита общества от этих агрессивных элементов», — цитирует его iReactor.

Милонов считает, что лучшим выходом была бы вежливая и культурная «ликвидация» организованной оппозицией незаконной акции, однако избежать провокаций и скандалов со стороны несостоявшихся кандидатов, как показывает практика, вряд ли удастся.

Напомним, оппозиция объявила о проведении 27 июля незаконного митинга возле здания московского правительства на Тверской улице и призвала своих сторонников участвовать в несанкционированной акции. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Причиной проведения митинга в столице стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. В число тех, кому отказали в регистрации из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Законом допускается только 10% брака в подписях, тогда как у сторонников Навального Соболь и Яшина, например, были признаны недействительными 14,67% и 11,4% соответственно. Последнего сняли с выборов и за использование админресурса в ходе избирательной кампании.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Выяснилось, что они привлекли к работе «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предупредил о готовящихся провокациях на незаконном митинге в столице. Он подчеркнул, что любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке, а попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Градоначальник заверил, что порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.