Дипломаты РФ встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

Москва, 27 июля. Сотрудники посольства РФ в Тегеране рассказали о встрече с российскими моряками, входящими в состав экипажа анкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.

«Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту», — уточнили дипломаты в сообщении в официальном микроблоге дипмиссии в Twitter.

По данным посольства, россияне не жалуются на условия содержания на танкере и обеспечены всем необходимым. Кроме того, у них есть возможность связываться со своими близкими, правда, с некоторыми ограничениями.

«По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство остается в тесном контакте с иранской стороной», — подчеркнули в дипмиссии.

Как сообщала ранее «Газета.ру», британский танкер Stena Impero был задержан Ираном в Ормузском проливе 13 июля. Причиной стало «нарушение международных правил» в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном.

На борту танкера находятся трое россиян и еще 20 моряков из Латвии, Филиппин и Индии. Сегодня стало известно, что Тегеран отпустил девять индийских моряков, находившихся на нефтяном танкере M/T RIAH. Данные об этом распространил американский телеканал CNN. Информацию подтвердил официальный спикер МИД Индии Равиш Кумар.