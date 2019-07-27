Лавров объяснил, почему невозможно вбить клин в отношения России и Китая

Пекин, 27 июля. Отношения России и Китая не подвержены внешнему влиянию, любые попытки вбить клин между Москвой и Пекином обречены на провал, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И.

«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом», — заявил глава МИД РФ на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.

На встрече главы МИД России и Китая обсудили пути дальнейшего двустороннего сотрудничества и координации в мировых делах. Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе в рамках БРИКС. Стороны затронули обстановку на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Ранее Лавров прокомментировал председательство Бразилии в БРИКС. Глава МИД РФ считает, что нет оснований предполагать изменение подхода Бразилии к членству в организации. Дипломат отметил, что Бразилия очень активно взялась за свое председательство в БРИКС.