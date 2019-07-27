Названы лучшие новые авто, на которые россияне могут накопить за 5 лет

Москва, 27. Эксперты портала SpeedMe, проанализировав статистику, назвали лучшие новые автомобили, на которые россияне со средней заработной платой могут накопить за 5 лет.

При составлении рейтинга специалисты учитывали, что средний заработок жителей РФ находится на отметке в 23,5 тысячи рублей. Таким образом, за 5 лет или 60 месяцев россиянин может скопить порядка 1,4 миллиона рублей. При подсчетах не учитывались другие регулярные траты.

Лидирующее место в рейтинге заняла Lada Vesta. Как отметили специалисты, автомобили отечественного семейства можно приобрести по цене от 522 тысяч рублей за модель в кузове седан, который считается наиболее практичным. При этом можно не ограничиваться базовой версией, в сумму 1,4 миллиона рублей укладываются кроссовая модификация Vesta Cross и «заряженная» версия Vesta Sport.

На втором месте оказался хэтчбек Volkswagen Golf, имеющий отличное соотношение цена-качество и богатое оснащение уже в базе. Эксперты посоветовали обратить внимание на версию Trendline.

Замыкает тройку лидеров Kia Ceed SW. Не так давно дебютировавшая новая модификация семейства Ceed предлагается россиянам по цене от 1,11 миллиона рублей.

Четвертое и пятое места заняли Ford Kuga и Toyota Corolla. Первая марка официально ушла из России, поэтому в настоящее время ее дилерские центры распродают складские запасы со скидкой. Что касается японского седана нового поколения, то его базовая версия оценивается от 1,17 миллиона рублей.

Ранее эксперты рассказали, что самой распространенной маркой китайских автомобилей в России является Chery. Второе место по популярности занимает Lifan, а замыкает тройку Great Wall.

При этом западное агентство JD Power опубликовало рейтинг удовлетворенности владельцев своими автомобилями. На первом месте списка оказались автомобили марки Porsche – они получили 891 баллов из 1000. За ними следуют модели BMW и Genesis.