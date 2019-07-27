Ученые выяснили, зачем люди пьют до потери сознания

Москва, 27 июля. Ученые из Австралии и США назвали причины, почему некоторые люди подвергают свой организм серьезной опасности и употребляют алкоголь до потери сознания.

Исследователи проанализировали сотни записей в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди чрезмерно употребляют алкоголь. Самыми распространенными поводами являются празднование дня рождения, достижений на работе и спортивных побед. Еще одним распространенным поводом является сильный стресс, из-за которого люди хотят «забыться», пишет Medical Xpress.

Ученые отметили, что большинство людей, желающих с размахом отметить то или иное событие или абстрагироваться от проблем, утром не могут вспомнить прошедший вечер.

Кроме того, специалисты опровергли утверждение, что якобы алкоголь в малых дозах полезен для здоровье. Исследователи утверждают, что любая доза алкоголя вредит человеческому организму, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее ученые из Мексики назвали продукты, которые влияют на настроение. Специалисты исследовали более 1700 продуктов. На первом месте стоит банан. Именно в нем содержится вещество триптофан, которое влияет на образование «гормона радости» серотонина. Бананы полезно есть страдающим от алкоголизма и тем, кто чувствует себя в подавленном состоянии.